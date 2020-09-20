٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٣٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84047462
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مصدر مسؤول: ايران تمتلك تكنولوجيا تضعيف فيروس كورونا

مصدر مسؤول: ايران تمتلك تكنولوجيا تضعيف فيروس كورونا

طهران / 20 ايلول / سبتمبر/ ارنا – قال رئيس مجموعة العلم والتقنيات الحيوية والطبية في جائزة المصطفى ( ص) العالمية الدكتور " رسول ديناروند" ان ايران في مجال السعي لانتاج لقاح كورونا باتت تمتلك تكنولوجيا تضعيف فيروس كوفيد 19 .

واضاف رسول ديناروند اليوم الاحد في الاجتماع التخصصي الثالث لمؤسسة المصطفى (ص) العالمية لترويج العلم ولدارسة احدث الانجازات في مجال لقاح كورونا الذي انعقد في طهران: ان استراتيجيات انتاج لقاح كوفيد 19 محدودة مبينا ان ايران باتت تمتلك تكنولوجيا تضعيف الفيروس .

واشار ديناروند الى اللقاح الروسي وقال : ان اللقاح الروسي الذي حصل على تأييد من الجهات الروسية المختصة هو نوع ضعيف من الفيروس مبينا ان شركتان من الصين انتجتا لقاح يعتمد على فيروس ضعيف .

واضاف : ان احدى تقنيات انتاج اللقاح تعتمد على ال DNA ولكن لا تتوفر الظروف في ايران لهذه الطريقة وانها في مرحلة التحقيقات .

وبين الدكتور ديناروند ان شركات اوروبية تقوم بجهود لانتاج لقاح كوفيد 19 واعلنت انها خلال العام 2021 ستقوم بانتاج 1.3 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا .

انتهى**م م**

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