مصدر مسؤول: ايران تمتلك تكنولوجيا تضعيف فيروس كورونا

واضاف رسول ديناروند اليوم الاحد في الاجتماع التخصصي الثالث لمؤسسة المصطفى (ص) العالمية لترويج العلم ولدارسة احدث الانجازات في مجال لقاح كورونا الذي انعقد في طهران: ان استراتيجيات انتاج لقاح كوفيد 19 محدودة مبينا ان ايران باتت تمتلك تكنولوجيا تضعيف الفيروس .

واشار ديناروند الى اللقاح الروسي وقال : ان اللقاح الروسي الذي حصل على تأييد من الجهات الروسية المختصة هو نوع ضعيف من الفيروس مبينا ان شركتان من الصين انتجتا لقاح يعتمد على فيروس ضعيف .

واضاف : ان احدى تقنيات انتاج اللقاح تعتمد على ال DNA ولكن لا تتوفر الظروف في ايران لهذه الطريقة وانها في مرحلة التحقيقات .

وبين الدكتور ديناروند ان شركات اوروبية تقوم بجهود لانتاج لقاح كوفيد 19 واعلنت انها خلال العام 2021 ستقوم بانتاج 1.3 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا .

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