التعاون بين رجال الدبلوماسية والمقاومة يضمن الانتصارات النوعية للبلاد

جاء ذلك في تصريح ادلى به خطيب زادة للصحفيين اليوم الاحد على هامش زيارته لمعرض الدفاع المقدس بطهران، والذي اقيم لمناسبة الذكري السنوية لاسبوع الدفاع المقدس (21 لغاية 27 ايلول /سبتمبر).

واضاف، ان الدبلوماسية لطالما دافعت عن كيان الجمهورية الاسلامية الايرانية وانجازات المضحين (في ساحات الحرب المفروضة 1980 – 1988) وصولا الى فترة المفاوضات والقرار 598 الدولي، وايضا توثيق انتصارات البلاد المناضلين في المحافل الدولية.

واضاف : ان ما يتحقق اليوم من انتصارات على صعيد الخليج الفارسي مرورا بافغانستان وسوريا واليمن، هو بفضل التناغم بين الدبلوماسية والمقاومة والمناضلين والمجاهدين.

وتابع : ان اعظم انجازات الدفاع المقدس في ايران تمثل في ردع اعداء ومناوئي الجمهورية الاسلامية وادراكهم جيدا بان ابناء هذا الوطن لن يترددوا لحظة في الدفاع عن ثغور البلاد، وان اعين هؤلاء المغرضين لطالما كانت بعيدة عن ايران، لانهم شاهدوا طوال فترة الثماني سنوات من الدفاع المقدس كيف استطاع الشعب الايراني الاعزل ان يصمد بوجه مؤامرات جميع القوى الكبرى الغربية والشرقية انذك.

واكد خطيب زادة : ان الدبلوماسية اليوم تتولى مسؤولية صون الانجازات التي يحققها شباب الوطن والصناعات الدفاعية والاقتدار الردعي العظيم الذي اكتسبته الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية : ان الجمهورية الاسلامية لم تواجه العراق ( في عهد صدام البعثي البائد) خلال فترة الدفاع المقدس فحسب، وانما تصدت لجميع حلفائه بما يشمل المنظمات الدولية والبلدان التي باتت حليفة للكيان الصهيوني في الوقت الحاضر.

وبين، ان هؤلاء كانوا حلفاء صدام في حينه واليوم تحالفوا مع الكيان الصهيوني؛ اذن ايران خاضت حربا غير متكافئة ليس ضد العراق (في عهد النظام البعثي) فقط، بل على الصعيد الدولي ايضا.

وخلص الى القول: ان الثورة الاسلامية كانت فتية وفي طور النمو خلال الحرب المفروضة، وعليه فإن جهاز الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية تحرك منذ تلك الحقبة لغاية اليوم في سياق ترسيخ انجازات البلاد على الصعيد الدولي.

انتهى ** ح ع