٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٧:٥٩ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 84047632
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شركة ايرانية تنجح في تصنيع جهاز انتاج الأكسجين

شركة ايرانية تنجح في تصنيع جهاز انتاج الأكسجين

طهران/20ايلول/سبمتبر/ارنا - اعلن الرئيس التنفيذي لشركة "بارس خودرو" في ايران "مصطفى مدبر"، بدء الشركة في تصنيع جهاز انتاج الأكسجين الى جانب انتاجها للكمامات في ظل الظروف الناجمة عن فيروس كورونا.

وعلى هامش مراسم توقيع مذكرة التفاهم اليوم الاحد بين جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية وشركة "بارس خودرو"، اشار "مدبر" الى الابحاث التي تمت في مجال تصنيع جهاز توليد الأكسجين، مبينا : اننا نعمل على تصنيع هذا الجهاز منذ حوالي ثلاثة اشهر وقد اكتملت هذه العملية تقريبا.

واضاف : نحن ننتظر حاليا ترخيصا من الجهات المختصة، وسيتم استلامه قريبا.

واكد المدير التفيذي لشركة "بارس خودرو"، استعداد الشركة لانتاج جهاز توليد الأكسجين بكميات كبير تلبي احتياجات البلاد، وذلك عقب اجتياز النموذج الحالي مرحلة الاختبارات السريرية؛ متوقعا انجاز ذلك قريبا.

انتهى**2018/ ح ع **

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