مسؤول برلماني : لجنة الامن القومي النيابية تلتئم بحضور ممثلين عن فصائل المقاومة

واضاف عموئي في تصريح له اليوم الاحد، ان كلا من ممثلي حركة حماس الفلسطينية "خالد قدومي" وحركة الجهاد "ناصر ابوشريف"، وحركة امل اللبنانية "صلاح فحص" الى جانب "ممثل حزب الله اللبناني في ايران "سيد عبد الله صفي الدين"، استعرضوا خلال الاجتماع التطورات الاخيرة في بعض الدول المطلة على الخليج الفارسي وضغوط واشنطن لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

ونوه المسؤول البرلماني الى ان جميع ممثلي الفصائل المقاومة في فلسيطين ولبنان استنكروا خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم، عملية التطبيع التي جرت بين البحرين والامارات مع الكيان الصهيوني، مؤكدين انها قرارات مرفوضة لن تؤدي سوى الى مزيد من الكراهية ضد حكام هذين البلدين.

واضاف : ان ممثلي المقاومة اكدوا خلال الاجتماع ايضا، بان السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية يكمن في المقاومة وتعزيز الوحدة بين تياراتها جميها.

وتابع : كما دعا اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الى التركيز على فلسطين بوصفها قضية العالم الاسلامي الاولى حتى تحرير كامل القدس الشريف ومواصلة البرلمان الايراني مواقفه المساندة لفصائل المقاومة.

انتهى ** ح ع