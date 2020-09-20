ظريف : على ترامب ان يعيد النظر في نهجه

وكتب وزير الخارجية في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الاحد : ان العالم يقول، بانه لم يتم استئناف اي نوع من "عقوبات" مجلس الامن، لكن السيد (الذي يقول) "نحن كذبنا، وخدعنا، وسرقنا"، يهدد بمعاقبة جميع العالم الذي امتنع عن التجاوب معه.

وفي تغريدة اخرى، تطرق ظريف الى تغريدة بومبيو الذي عبر فيها عن الحظر الاممي بـ "حظرنا" وطالب الدول جميعا بتنفيذ هذا الحظر؛ مؤكدا : ان قضية المصابين بجنون الكذب – اولئك الذين لايستطيعون التخلي عن عاهة الكذب لديهم، هي ان هؤلاء ضاعوا عمليا في خداعهم.

وكان الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش"، قد اكد في رسالة الى مجلس الامن الدولي، بأنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان واشنطن بإعادة فرض الحظر الأممي على إيران، نظرا لوجود "شك" في المسألة.

من جانبه، اصدر وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، فجر اليوم الاحد، بيانا احادي الجانب ادعى فيه "عودة كافة انواع الحظر الاممي بما يشمل حظر السلاح، ضد ايران".

مزاعم بومبيو هذه، جاءت في الوقت الذي كان مجلس الامن الدولي قد رفض قبل ايام وبشكل صريح، مسودة القرار الامريكي بشأن تمديد حظر التسلح ضد ايران، ولم يصوت على هذا المشروع سوى امريكا وجمهورية الدومينيكان.

وقد اعلنت الدول الاعضاء في مجلس الامن، غير الدومينيكان، انه لايحق لواشنطن التي انسحبت من الاتفاق النووي، بتفعيل "الية الزناد" وان مجلس الامن الدولي لن يقوم باي خطوة في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع