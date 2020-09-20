دوري ابطال اسيا: استقلال طهران يتعادل مع الشرطة العراقي

وفي هذه المباراة التي جرت ضمن منافسات المجموعة الاولى، سجل للشرطة، مازن فياض في الدقيقة 26، قبل أن يعادل أرسلان مطهري النتيجة للاستقلال، في الدقيقة 68.

ففي الدقيقة 26، تمكن مازن فياض من استثمار ركنية نفذها علي فائز، ليعكسها برأسه داخل الشباك، مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 68، تمكن الاستقلال من تعديل النتيجة بهدف جاء من كرة ارتدت من يد الحارس أحمد باسل، بعد تسديدة لفرشيد إسماعيلي، لتصل للبديل ارسلان مطهري، الذي سجل منها هدف التعادل.

وفي بقية اوقات المباراة شن استقلال العديد من الهجمات لتحقيق الفوز الا ان محاولاته لم يكتب لها النجاح.

ورفع الشرطة رصيده الى 5 نقاط فيما ارتفع رصيد استقلال إلى نقطتين، بانتظار الجولة الأخيرة لحسم المتأهل بالبطاقة الثانية.

ويتصدر اهلي جدة السعودي المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط يليه الشرطة برصيد 5 نقاط ومن ثم استقلال طهران برصيد نقطتين.

ويتحتم على استقلال الفوز في مباراته الاخيرة امام اهلي جدة للتاهل معه بفارق الاهداف عن الشرطة باي نتيجة كانت ما عدا 1-0 التي يتساوى فيها الفريقان بكل شيء وسيتم اللجوء حينما للعب النظيف من حيث عدد البطاقات الحمراء والصفراء.

وضمن المجموعة الثانية تعادل شهر خودرو الايراني مع الهلال السعودي المتاهل دون اهداف كما تعادل باختاكور الاوزبكي مع شباب الاهلي الاماراتي دون اهداف ايضا.

ويتصدر الهلال هذه المجموعة برصيد 11 نقطة يليه باختاكور برصيد 8 نقاط ومن ثم شباب الاهلي وله 7 نقاط واخيرا شهر خودرو بنقطة واحدة.

انتهى ** 2342