مسؤول إيراني : دبلوماسية إيران النشطة عامل أساسي في عزلة امريكا

واضاف واعظي في مقابلة مع صحيفة إيران نشرتها اليوم الاثنين أن صورة أمريكا، التي ادعت لسنوات وتحت ستار النفاق، بأنها مؤيدة للديمقراطية والقانون الدولي، باتت مكشوفة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، وان العالم يرى اليوم قادة البيت يسعون الى فرض ارادتهم باستخدام القوة، لكن وبالطبع لن ينجحوا في ذلك أيضا.

واعتبر رئيس مكتب رئيس الجمهورية، النجاح الأخير للجهاز الدبلوماسي للبلاد في مواجهة اسلوب التنمر الأمريكي ليس فقط انتصار للحكومة، ولكن أيضا انتصار للجمهورية الإسلامية الإيرانية وللشعب، وأشار إلى أن التطورات الأخيرة هي انتصار لنا جميعا وفي هذه اللحظة الحاسمة والتاريخية فإن تلاحم وتكاتف كل التيارات والاحزاب السياسية في البلاد أمر ضروري.

وأكد واعظي أن مما لا شك فيه أن النجاح الأخير الذي جاء نتيجة صمود شعبنا العزيز في مواجهة العقوبات والضغوط القصوى من قبل امريكا والإصرار على حقوق البلاد ومواجهة الطامعين، هو مبعث فخر للوطن ولجميع ابناء الشعب والتيارات السياسية.

انتهى** 2344