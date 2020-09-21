توفير امكانية قبول الطلبة العراقيين في جامعة خرمشهر للعلوم البحرية

وقال زراء نجاد امس الاحد على هامش لقائه المستشار الثقافي العراقي في ايران، ان دراسة الطلبة العراقين بحاجة الى موافقة وزارة التعليم العالي العراقية.

وبين استعداد جامعة خرمشهر للعلوم البحرية لقبول الطلبة العراقيين في مختلف المقاطع الدراسية في الجامعة واضاف: عند استحصال موافقة وزارة التعليم العالي العراقية فسيتم تسجيل الطلبة العراقيين في جميع كليات الجامعة .

واشار رئيس جامعة خرمشهر للعلوم البحرية الى التعاون المشترك بين هذه الجامعة وجامعة البصرة العراقية وقال : هناك مشاريع مشتركة بين الجامعتين منها في مجال المستنقعات وبحوث المحيطات والبحار وكذلك بحوث في مجال النانو .

ويدرس في جامعة خرمشهر للعلوم والفنون البحرية مايقارب 1800 طالب .

انتهى**م م