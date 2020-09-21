زيادة صادرات السلع غير النفطية عبر معبر جذابة الحدودي الايراني مع العراق

واضاف ان العراق کان قد وافق فی وقت سابق علی نشاط المنفذ تجاریا یومین فی الاسبوع واخیرا تقرر ان يجري نشاط المنفذ تجاریا علی مدار الاسبوع مما ساهم في زيادة حجم الصادرات عبر هذا المنفذ وان الامكانيات باتت متوفرة لزيادة الطاقة التصديرية عبر المنفذ الى اكثر من 600 شاحنة يوميا.

واشار حميد سيلاوي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الى غلق معبر جذابة التجاري بعد تفشي فيروس كورونا قبل نحو 7 اشهر وقال، انه وفي ضوء حاجة المنطقة لصادرات السلع فقد اجريت دراسات ومشاورات مستمرة اثمرت عن موافقة الحكومة العراقية على اعادة فتح هذا المعبر بدءا من شهر آب /اغسطس الماضی ويستمر حتى يومنا هذا مع الالتزام بالتوصيات الصحية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

ويذكر انه تم خلال العام الماضي تصدير ما قيمته 700 مليون دولار من السلع غير النفطية وغالبيتها من الاسمنت والالبان و الاجهزة المنزلية من معبر جذابة الى العراق.

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