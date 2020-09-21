٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٩:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84048256
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الطلاب الإيرانيون يفوزن بالمرتبة الرابعة في أولمبياد الكمبيوتر العالمي

الطلاب الإيرانيون يفوزن بالمرتبة الرابعة في أولمبياد الكمبيوتر العالمي

طهران / 21 أيلول/ سبتمبر/ إرنا - أعلنت المؤسسة الوطنية لتنمية المواهب، أن الفريق الإيراني المكون من أربعة أعضاء في أولمبياد علوم الكمبيوتر، فاز بأربع ميداليات قيمة في أولمبياد الكمبيوتر العالمي الثاني والثلاثين 2020 في سنغافورة وحصل على المركز الرابع عالميا.

أولمبياد الكمبيوتر العالمي هو مسابقة برمجة تنافسية تقام سنويا لطلاب المدارس الثانوية، كما أقيمت النسخة الأولى من الأولمبياد في برافس، بلغاريا عام 1989.

وفاز الفريق المكون من أربعة أعضاء المشاركين في الدورة الثانية والثلاثين للأولمبياد العالمي لعلوم الكمبيوتر، والتي استضافتها سنغافورة، بأربع ميداليات عالمية قيمة، بما في ذلك ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة، إضافة إلى التكريم العلمي لبلدنا.

وأقيم الأولمبياد العالمي للكمبيوتر عن طريق الانترنيت بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 ، وفاز المنتخب الوطني للجمهورية الإسلامية بالميداليات التالية:

شايان برديس - الميدالية الذهبية العالمية

علي صفري - الميدالية الذهبية العالمية

كسرى مظاهري - الميدالية الذهبية العالمية

ابو الفضل سلطاني - الميدالية الفضية العالمية

وفي ترتيب البطولة احتل المنتخب الإيراني المرتبة الرابعة عالميا.

وبحسب التقرير، فأن فرق الصين وامريكا وكوريا الجنوبية احتلت المراكز من الأولى إلى الثالثة على التوالي.

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