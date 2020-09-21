الطلاب الإيرانيون يفوزن بالمرتبة الرابعة في أولمبياد الكمبيوتر العالمي

أولمبياد الكمبيوتر العالمي هو مسابقة برمجة تنافسية تقام سنويا لطلاب المدارس الثانوية، كما أقيمت النسخة الأولى من الأولمبياد في برافس، بلغاريا عام 1989.

وفاز الفريق المكون من أربعة أعضاء المشاركين في الدورة الثانية والثلاثين للأولمبياد العالمي لعلوم الكمبيوتر، والتي استضافتها سنغافورة، بأربع ميداليات عالمية قيمة، بما في ذلك ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة، إضافة إلى التكريم العلمي لبلدنا.

وأقيم الأولمبياد العالمي للكمبيوتر عن طريق الانترنيت بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 ، وفاز المنتخب الوطني للجمهورية الإسلامية بالميداليات التالية:

شايان برديس - الميدالية الذهبية العالمية

علي صفري - الميدالية الذهبية العالمية

كسرى مظاهري - الميدالية الذهبية العالمية

ابو الفضل سلطاني - الميدالية الفضية العالمية

وفي ترتيب البطولة احتل المنتخب الإيراني المرتبة الرابعة عالميا.

وبحسب التقرير، فأن فرق الصين وامريكا وكوريا الجنوبية احتلت المراكز من الأولى إلى الثالثة على التوالي.

انتهى** 2344