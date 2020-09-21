قائد الثورة يرعى مراسم تكريم مليون شخص من نخب وشهداء سنوات الدفاع المقدس

كما يشارك في المراسم رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وكبار قادة الجيش وحرس الثورة الاسلامية وعوائل الشهداء .
وسيلقي سماحته كلمة بهذه المناسبة .
انتهى** 2344
طهران/ 21 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - يشارك قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي عبر الفيديو في مراسم تكريم مليون شخص من نخب وشهداء سنوات الدفاع المقدس التي انطلقت اليوم الاثنين في طهران وباقي المدن الايرانية بمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس الذكرى الاربعين للحرب المفروضة ( 1980-1988).
كما يشارك في المراسم رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وكبار قادة الجيش وحرس الثورة الاسلامية وعوائل الشهداء .
وسيلقي سماحته كلمة بهذه المناسبة .
انتهى** 2344
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