٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٠:١٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84048299
٠ Persons

سمات

بمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس

قائد الثورة يرعى مراسم تكريم مليون شخص من نخب وشهداء سنوات الدفاع المقدس

قائد الثورة يرعى مراسم تكريم مليون شخص من نخب وشهداء سنوات الدفاع المقدس

طهران/ 21 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - يشارك قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي عبر الفيديو في مراسم تكريم مليون شخص من نخب وشهداء سنوات الدفاع المقدس التي انطلقت اليوم الاثنين في طهران وباقي المدن الايرانية بمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس الذكرى الاربعين للحرب المفروضة ( 1980-1988).

كما يشارك في المراسم رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وكبار قادة الجيش وحرس الثورة الاسلامية وعوائل الشهداء .

وسيلقي سماحته كلمة بهذه المناسبة .

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 3 =