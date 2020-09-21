قائد الثورة يرعى مراسم تكريم مليون شخص من نخب وشهداء سنوات الدفاع المقدس

نيويورك / 21 ايلول / سبتمبر /ارنا- وجّه سفير ومندوب الصين الدائم لدى منظمة الامم المتحدة "جانغ تشون" رسالة الى امين عام منظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش وسفير النيجر الرئيس الدوري لمجلس الامن الدولي عبدو آباري، اعتبر فيها ادعاء اميركا حول اعادة الحظر الاممي ضد ايران بانه غير قانوني، مؤكدا على الحفاظ المؤثر على الاتفاق النووي.