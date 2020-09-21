قائد الثورة الاسلامیة : الدفاع المقدس أكثر حركات الشعب الايراني عقلانية

وفي كلمة له اليوم الاثنين في مراسم تكريم قدماء المدافعين في الحرب المفروضة على ايران بين عامي 1980 - 1988 تطرق سماحة اية الله السيد علي الخامنئي الى دور الامام الخميني في تقييم العدوان على ايران وكيفية التعاطي معه وقال : ان اكبر عمل للامام الراحل هو معرفته للحجم الحقيقي لهذا العدوان، لقد شخص منذ البداية ان الحرب التي شنت على ايران ليست مجرد معركة بين بلدين متجاورين ، وادرك من هو العدو الاساسي في هذه الحرب وان صدام مجرد أداة.

واضاف قائد الثورة ان الامر المهم الاخر الذي شخصه الامام بشكل حاسم هو أن الشعب الايراني قادر على حل هذه المعضلة ، اي ان الامر لا ينحصر بالقوات المسلحة وحدها ، بل هو مهمة الشعب باكمله ، فكما ان الشعب أوصل الثورة الاسلامية الى الانتصار فعليه ان يعمل ايضا لتحقيق الانتصار في الحرب، إذن فالامام انطلق من هذا التشخيص وسار على ضوئه ، واوجد هذه الحركة العظيمة للشعب الايراني.

وفي هذه المراسم التي انطلقت اليوم تزامنا مع بداية اسبوع الدفاع المقدس وذكرى الحرب المفروضة اشاد قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله السيد علي الخامنئي بمبادرة تكريم مليون شخص من الشهداء والمقاتلين القدماء الذين شاركوا في الحرب المفروضة على ايران (1980-1988) .

وأكد سماحته ان تكريم الشهداء والمقاتلين يعد من صلب واجباتنا ، مضيفا ان من شاركوا في الحرب ضحوا بارواحهم وعوائلهم ومستقبلهم وتخلوا عن كل ما يملكون وتوجهوا للدفاع عن الدين والوطن والعرض.

يتبع..