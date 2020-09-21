واحتفل باول يوم للسلام عام 1982 وفي عام 2001 صوتت الجمعية العامة على قرار يحدد تاريخ الحادي والعشرين من ايلول سبتمر يوما للامتناع عن العنف ووقف اطلاق النار.

واطلقت الجمعيّة العامة لامم المتحدة علی الیوم اسم الیوم العالمی للسلام من اجل ترسيخ السلام بين جميع الشعوب والأمم وتاکیدا على ضرورة تعزيز اسس السلام ووقف اطلاق النار لبناء عالم بعيدا عن العنف والخلافات والحروب.

وتدعو الأمم المتحدة جميع الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف القتال في هذا اليوم والاحتفاء به من خلال الأنشطة المعلوماتية وتوعية الجمهور حول قضايا السلام لبناء عالم افضل.

لنعمل معا من اجل تعزيز حقوق الانسان و الدفاع عنها باسم السلام الدائم للناس كافة

وقال الامين العام للامم المتحدة في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للسلام في عام 2018 ان السلام يستتب عندما يتحرر الناس من الجوع والفقر والاضطهاد ويكون بمقدورهم ان ينعموا بالرخاء ولنعمل معا من اجل تعزيز حقوق الانسان و الدفاع عنها باسم السلام الدائم للناس كافة.

وفی ظل الحروب والنزاعات التي اندلعت ولا زالت مستمرة في مختلف دول العالم خاصة في منطقة الشرق الاوسط من اليمن الى العراق وسوريا، باتت ثقافة السلام المتمثلة في تعزيز الحوار بين الثقافات واحترام حقوق الانسان وتعزيز التعاون، تحظى باهمية كبيرة في الوقت الراهن خاصة انه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون السلام و من هذا المنطلق يجب على جميع دول العالم ان تبذل جهودها لازالة المخاطر التي تهدد تحقيق السلام والعدالة من خلال انطلاق الحوار السلمي فيما بينها.

ویستضیف المجلس البلدي في طهران اليوم الاثنين مراسم الاحتفال باليوم العالمي للسلام .واكدت عضو هیئة رئاسة المجالس الإسلامية في طهران "زهرا نجاد بهرام" على أهمية يوم السلام العالمي منذ عام 1982 م عندما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 سبتمبر يوما عالميا للسلام قائلة: كل عام بهذه المناسبة تقيم مراسما في إيران برعایة أنصار السلام.

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