حل مشكلة تأخير تحميل الشاحنات العراقية في منفذ جذابة الحدودي

واشارت عموري اليوم الاثنين في حوار خاص مع مراسل ارنا الى الاجتماع الحدودي المشترك بين المسؤولين الايرانيين والعراقيين بهدف دراسة اوضاع التبادل التجاري الحدودي بين البلدين والذي انعقد يوم امس الاحد في نقطة شيب الحدودية ( في الاراضي العراقية ) واضافت : ان الميزان الموجود في حدود جذابة هو من المشاكل التي يطرحها الجانب العراقي والتي تبطئ عملية تحميل الشاحنات العراقية مبينة انه بالتنسيق مع جمارك محافظة خوزستان فأن هذه المشكلة في طريقها للحل قريبا .

واوضحت عموري ان منع تصدير 29 من السلع المختلفة الى العراق يشمل المنافذ الحدودية في الجنوب وان تصديرها عن طريق منافذ اقليم كردستان العراق مستمرة .

وقالت عموري ان جميع الجهات المسؤولة عن معبر جذابة التجاري، بما في ذلك الصحة (الحجر الصحي)، ودائرة المستودعات، والجمارك، وإدارة الطرق، وقوات حرس الحدود، وقوى الأمن الداخلي، تعملون على قدم وساق لتيسير عملية تصدير البضائع على حدود جذابه، مضيفة أن تصدير السلع إتخذ منحى تصاعديا خلال الأسبوع الماضي.

وخلال العام الماضي الايراني ( 21 مارس 2019 الى 20 مارس 2020) تم تصدير ما يقارب 700 مليون دولار من السلع والبضائع عبر منفذ جذابة الحدودي الى العراق.

وتم رسميا إعادة فتح معبر جذابه التجاري الذي يقع على بعد 110 كيلومترات شمال غربي أهواز(مركز محافظة خوزستان)، في 26 تموز/يوليو المنصرم، بعد نحو ستة أشهر من إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

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