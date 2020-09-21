الاجتماع السنوي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتئم في فيينا

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، فإن الاجتماع سيعقد بشكل مباشر وكذلك عبر الانترنيت، ويستمر حتى يوم الجمعة، بحضور ممثلين وسفراء وكبار المسؤولين من 171 دولة عضو في الوكالة.

ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع، دراسة استراتيجيات تعزيز أنشطة الوكالة في مجال العلوم والأمان النوويين وتنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش المشاركون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2019 بشأن التعاون الفني والميزانية والتوازن المالي لهذه المنظمة الدولية.

و وفقا للإرشادات الصحية للحكومة النمساوية، فانه يسمح لعضوين فقط من كل وفد حضور الاجتماع شخصيا.

وبناء عليه، ووفقا لإعلان مكتب ممثلية إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، فان مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي سيلقي كلمة ايران في هذا المؤتمر عبر مؤتمر الفيديو.

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