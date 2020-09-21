٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٣ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84048703
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اللواء باقري : الدفاع المقدس ضمان لأمن وعزة الشعب الايراني

اللواء باقري : الدفاع المقدس ضمان لأمن وعزة الشعب الايراني

طهران / 21 ايلول / سبتمبر/ ارنا – قال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ان الدفاع المقدس ضمان لأمن وعزة الشعب الايراني العظيم.

واضاف اللواء باقري اليوم الاثنين في كلمة القاها في مراسم تكريم مليون من ابطال الدفاع المقدس ( الحرب المفروضة من جانب النظام الصدامي على ايران 1980-1988) : نعتبر صيانة حقبة الدفاع المقدس الذهبية في تاريخ بلدنا والدفاع عنها وظيفتنا.

واكد: اننا عازمون على حفظ وصيانة تاريخ الدفاع المقدس الذي يعتبر نقطة بيضاء ناصعة في تاريخ شعبا ونقله بأمانة الى الاجيال القادمة وعدم السماح بالمساس به لانه مليئ بالانجازات التي سجلها ابطال هذا الشعب العظيم.

ويصادف يوم 21 ايلول الذكرى السنوية لبدأ الحرب المفروضة من جانب النظام الصدامي على ايران خلال اعوام 1980 الى1988 ويطلق عليها في ايران أسبوع الدفاع المقدس .

انتهى**م م**

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