اللواء سلامي: امريكا متهاوية داخليا ومعزولة خارجيا

واضاف اللواء سلامي اليوم الاثنين في مراسم تكريم مليون من ابطال الدفاع المقدس ( الحرب العراقية الايرانية 1980-1988) : ان اعدائنا كانوا اقوياء جدا في تلك الفترة ونحن لم نكن اقوياء ولكن استطعنا قلب موازين الحرب وكانت النتيجة عكس تلك الموازنة وحققنا رقما قياسيا مبهرا .

وفيما يتعلق بالتهديدات الاخيرة التي اطلقها قادة امريكا ضد ايران قال اللواء سلامي ان امريكا متهاوية من الداخل ومعزولة من الخارج فهي فقدت رموزها وحتى شعبها يرفع حاليا شعار الموت لامريكا وينزل تماثيل رموزه ويحرق العلم الامريكي .

واضاف اللواء سلامي ان الشعب الايراني العزيز عليه ان لايقلق وان يستمر بحياته بكل راحة واطمئنان .

انتهى**م م**