ایرانیة تبدأ رحلتها حول العالم تحت شعار "طریق السلام العالمي2020"

واعلنت مهدوي نادر" اليوم الاثنين وفي ذكرى الحرب المفروضة علی ایران (1980-1988) وبالتزامن مع اليوم العالمي للسلام عن مبادرتها المتمثلة في بدء رحلة رمزية تحت عنوان "طريق السلام العالمي 2020".

وتبدأ مهدوي نادر رحلتها مشيا علي الاقدام غدا الثلاثاء من ساحة آزادي بطهران حاملة رسالة السلام وصداقة الى لعالم.

وتأتی مبادرة السيدة مهدوي الثقافیة والرياضية هذه بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام تاكيدا على ضرورة القيام بمبادرات ثقافية ورياضية للترسيخ القيم الانسانية وارساء السلام وتهدف الى تجسيد دور المرأة في تحقيق ذلك.

وتبدا السيدة الايرانية رحلتها غدا الثلاثاء من ساحة الحرية في العاصمة طهران متوجهة الي متحف السلام فيها لتتوجة بعد ذلك الى احدى القري النائية في محافظة سيستان وبلوجستان اقصى جنوب شرق ايران وتعتزم اقامة ورشة للصناعات اليدوية هناك لمساعدة النساء القرويات.

وتواصل مهدوي نادر رحلتها هذه الى الدول المطلة على الخليج الفارسي حاملة رسالة السلام والصداقة وستنتظر فتح الحدود مع تركيا والتي اغلقت بسبب تفشي فيروس كورونا.

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