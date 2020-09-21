وزارة الداخلية الإيرانية: لن يتوجه أي موكب الى العراق لأداء زيارة الأربعين

وتابعت وزارة الداخلية في إعلانها الثالث: "نظرا لانتشار بعض الشائعات حول إمكانية إرسال عدد من المواكب إلى العراق، يُعلن أنه بناء على إعادة الإعلان الرسمي من الحكومة العراقية وإصدار عدد من الإجراءات والبروتوكولات من قبل اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا، يتعذر نهائيا إرسال ونقل أي موكب إلى العراق خلال مراسم الأربعين لهذا العام".

واعربت اللجنة المركزية لزيارة الأربعين عن أملها في توفر الظروف لتواجد واسع لجميع عشاق الإمام الحسين عليه السلام لأداء زيارة الأربعين في السنوات القادمة بعد القضاء على وباء كورونا.

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