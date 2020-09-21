لغة التنمر والتبجح الأميركية أصبحت فاشلة

وكتب حسيني في تغريدة له اليوم الإثنين عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، إن سياسة الضغوط القصوى ضد إيران أدت في الحقيقة إلى عزلة تامة للولايات المتحدة.

وأضاف: "ان تحدي القوانين والأعراف الدولية أدى الى إخفاق الولايات المتحدة في استمالة الآراء اليها وفشلها في إستغلال الأوساط الدولية متعددة الأطراف لمعارضة إيران".

ووسط معارضة عالمية، أصدر وزير الخارجية مايك بومبيو بيانا صباح أمس الأحد (بتوقيت طهران)، زعم فيه بصورة أحادية أنه تم استئناف جميع أشكال حظر الأمم المتحدة، بما في ذلك حظر الأسلحة على إيران؛ ادعاء لا أساس له من الصحة، قوبل برد فعل واسع النطاق من المجتمع الدولي.

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