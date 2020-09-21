٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٦:٠١ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84049234
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السفير الإيراني لدى باكستان:

لغة التنمر والتبجح الأميركية أصبحت فاشلة

لغة التنمر والتبجح الأميركية أصبحت فاشلة

إسلام آباد/21 أيلول/سبتمبر/إرنا- صرح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان، سيد محمد علي حسيني،  في تعليق على الإجراءات المعادية لإيران المتخذة من قبل إدارة ترامب، "لقد فشلت لغة التنمر والتبجح التي تبنتها واشنطن".

وكتب حسيني في تغريدة له اليوم الإثنين عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، إن سياسة الضغوط القصوى ضد إيران أدت في الحقيقة إلى عزلة تامة للولايات المتحدة.

وأضاف: "ان تحدي القوانين والأعراف الدولية أدى الى إخفاق الولايات المتحدة في استمالة الآراء اليها وفشلها في إستغلال الأوساط الدولية متعددة الأطراف لمعارضة إيران".

ووسط معارضة عالمية، أصدر وزير الخارجية مايك بومبيو بيانا صباح أمس الأحد (بتوقيت طهران)، زعم فيه بصورة أحادية أنه تم استئناف جميع أشكال حظر الأمم المتحدة، بما في ذلك حظر الأسلحة على إيران؛ ادعاء لا أساس له من الصحة، قوبل برد فعل واسع النطاق من المجتمع الدولي.

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