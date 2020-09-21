ولايتي : ثقافة التضحية والشهادة مقدمة النصر الالهي

وفي تصريح له خلال اول اجتماع اللجنة المنظمة لجائزة القائد الشهيد سليماني اليوم الاثنين، اكد ولايتي على ضرورة التبجيل بالمجاهدين والمناضلين الذين ضحوا بانفسهم دون اي مقابل؛ مؤكدا ان ذلك ياتي في اطار المسؤولية السياسية والجهادية والدينية التي تثقل عاتق المجتمعات الانسانية وتضمن لها نماذج يحتذى بها لمواصلة السير على نهج الرشاد.

واكد الامين العام لمجمع الصحوة الاسلامية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتمدت جائزة الشهيد القائد سليماني، عرفانا بتضحيات شهداء الثورة الاسلامية والدفاع المقدس وحماة المراقد المقدسة والامن والمقاومة، والدعوة الى اتباع المبادئ الاسلامية والانسانية العليا في سياق المقاومة ضد الاستكبار العالمي.

يذكر ان مجمع الصحوة الاسلامية اعتمد بالتعاون مع 16 مؤسسة ورابطة حكومية وغير حكومية محلية واجنبية، جائزة الشهيد القائد سليماني التي تقدم كل عامين، وذلك بناء على اقتراح الشهيد القائد خلال العام 2017، بهدف تعزيز روح التضحية في مختلف المجالات الاجتماعية.

انتهى ** ح ع