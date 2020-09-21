مخرج هندي يتحدث عن مشاركته في قسم "المدافعون عن الصحة" بمهرجان المقاومة الـ16

وفي حوار مع القائمين على مهرجان أفلام المقاومة الإيراني الدولي" السادس عشر، قال المخرج الهندي "أرين بول" ما يلي :

تخرج بول من الأكاديمية الآسيوية للسينما والتلفزيون (AAFT) نويدا في عام 2002. بدأ حياته المهنية كمساعد مخرج في نيو دلهي وساعد العديد من صانعي الأفلام في العاصمة وكلكتا ايضا.

ظهر بول لأول مرة كمخرج فيلم روائي طويل في فيلم بنغالي عام 2008. كما كان مسؤولاً عن مفهوم وقصة الفيلم.

وكان يعمل في مشاريع مختلفة مثل سلسلة الويب والأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية وتوثيق الفيديو وأفلام الشركات والإعلانات التجارية (الأفلام الإعلانية) والتلفزيون وغيرها. كما صنع أفلامًا لمنظمات مرموقة مثل شرطة مرور كولكاتا، هاندي كير إنترناشيونال – كندا وغير من الشركات والمؤسسات الحكومية والمستقلة.

وحصل المخرج السينمائي الهندي على جائزة "أفضل شباب الروتاري للعام (2008)". وفاز فيلمه القصير "Aehsaas" على "شهادة التميز" من National Film Development Corporation (NFDC) و وزارة الإعلام والإذاعة الهندية في عام 2017.

وحول فيلمه الذي صنعه هذا العام عن جائحة كورونا في الهند، يقول بول:"لقد أدت قوة الإرادة والعزم والوحدة إلى استقلالنا. دعونا في عيد الاستقلال هذا مرة أخرى نقرر هزيمة عدونا بشكل موحد. ارتدِ القناع واغسل يديك وحافظ على التباعد الاجتماعي. دعونا نكسر السلسلة ... وليس السند ". هذا هو موضوع فيلمنا "Freedom From Virus (الحرية لأجل التحرر من الفيروس) الذي كان جهدًا تم بذله بمناسبة عيد استقلال الهند (الذي يصادف 15 أغسطس من كل عام) هذا العام. لقد صنعنا الفيلم لتوعية مواطنينا بفائدة الإرشادات الواجب اتباعها من أجل السلامة من الفيروس.

وبشأن دافعه لتصوير الفيلم حول التحرر من قيود فيروس كورونا، يوضح بول: كانت الهند في حالة إغلاق اعتبارًا من 15 مارس 2020 ودخل مواطنو البلاد في حالة من الصدمة كل هذا بينما كان الفيروس ينتشر في كل مكان. عندها تعلمنا جميعًا أن نبقى آمنين من خلال ارتداء الأقنعة، واستخدام معقمات اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي. على الرغم من ذلك ، وجدنا للأسف أنه نظرًا لأن الإغلاق قد حصل على ارتخاء شديد ، لم يتبع الناس الإرشادات الأساسية. ومن ثم ، نحن توصلنا إلى الفكرة وأعطي الفيلم شكلاً.

ويتابع المخرج الهندي: لقد شهدت الهند موجة من حركة العمال المهاجرين من المدن الكبرى إلى قراهم وبلداتهم وسط الإغلاق. لقد صادفنا عددًا لا يحصى من القصص الإنسانية طوال هذا الوقت. الناس يسيرون في حرارة شديدة لمسافة 900-1200 كيلومتر وهم سعداء. إن كفاح كل هؤلاء الأطفال والنساء والرجال يصنع فيلمًا إنسانيًا مكثفًا أود تصويره. إحدى القصص الخاصة التي خطرت على بالي هي رحلة فتاة صغيرة على دراجة لإعادة والدها إلى القرية. وقد قطعت هذه الفتاة نحو 1000 كيلومتر؛ لا يصدق! هناك الكثير من حوادث الفرح والمعاناة التي يمكن تصوريها.

انتهى**2018/ ح ع**