طهران تستضيف مؤتمر "يوسرن" الدولي في نسخته الخامسة

وتم إنشاء الشبكة العالمية للتعليم والبحث العلمي (USERN) Universal Scientific Education and Research Network عام 2015.

ويعد المؤتمر الدولي وجائزة Usern، أكبر النشاطات الدولية لهذه الشبكة انعقد سنويا من 2016 إلى 2019، في إيران وأوكرانيا وإيطاليا والمجر.

وقال مؤسس ورئيس شبكة USERN العالمية، الدكتور نيما رضائي، "تم إنشاء USERN بهدف توسيع نطاق التعليم والبحث العلمي بمحورية الأخلاق والمواضيع الإنسانية وتطوير العلوم لأغراض مدنية ومن أجل المصالح العامة في جميع التخصصات العلمية في العالم" .

وأضاف: "إن تنفيذ مشاريع علمية دولية متعددة التخصصات وإنشاء منصة لتواصل أفضل بين الباحثين الشباب والعلماء ذوي الخبرة حول العالم هو أحد المشاريع المتبعة من قبل هذه الشبكة".

وتابع رضائي، "انضم حتى الآن إلى الشبكة أكثر من 450 من أفضل واحد بالمائة من العلماء في مختلف المجالات، و 16 فائزا بجائزة نوبل وآبل وأكثر من 13 ألفا و 400 عضو جامعي، بمن فيهم طلاب وأساتذة من أكثر من 120 دولة".

انتهى**أ م د