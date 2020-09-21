الرئیس روحاني: اهداف میزانیة العام ستتحقق في مجال ازدهار الانتاج ومعالجة الفقر

واشار الرئيس روحاني خلال اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث الذي عقد اليوم الاثنين، الى ان اجراءات واقعية اخذت بنظر الاعتبار حول اوضاع البلاد الاقتصادية من خلال الخطط المرسومة لتحقيق ميزانية العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) وقال، اننا سوف لن نواجه مشكلة ما في ضوء الموارد المرصودة لتوفير السلع الاساسية والمواد الخام اللازمة للانتاج وستتحقق اهداف ميزانية العام في مجال ازدهار الانتاج ومعالجة الفقر.

ونوه الى النقاط الرئيسية لميزانية العام الجاري واضاف، ان الميزانية تمت صياغتها بحيث يجري الى جانب توفير السلع الاساسية والمواد الخام اللازمة للانتاج، تنفيذ المشاريع ذات الاولوية في مجالات البنية التحتية وفق البرنامج الزمني المحدد له.

من جانبه قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، انه مثلما قيل مرارا فاننا لا نواجه الحظر الاقتصادي المعادي فقط بل نواجه حربا اقتصادية وان المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي يؤدي دوره بصفة مقر قيادة التصدي لهذه الحرب الاقتصادية.

واضاف، ان تضافر جهود جميع القطاعات في الدولة ووتعبئة كل الطاقات في ظل التنسيقات التي سيتم اتخاذها، سنحقق الانتصار حتما في مواجهة هذه الحرب الاقتصادية.

بدوره اشار رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي الى القضايا المطروحة وكذلك حاجات البلاد الاقتصادية قائلا، ان سائر السلطات تقف الى جانب الحكومة وستدعم السلطة التنفيذية المتواجدة وسط الساحة في مواجهة المشاكل والحرب الاقتصادية المعادية والتي تحمل على عاتقها المسؤولية الاساسية في هذا المجال.

واضاف آية الله رئيسي، اننا على استعداد للتعاون مع الحكومة لتجاوز وازالة العقبات القائمة وتحقيق الخطط المرسومة.

وخلال الاجتماع قدم مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت تقريرا حول الموارد والنفقات المتوقعة في ميزانية العام الجاري وحجم تنفيذ التوقعات وكذلك اوضاع البلاد الاقتصادية.

وبعد النقاشات التي اجريت تم اتخاذ القرارات لتحقيق موارد الميزانية مع التزام الترشيد في النفقات.

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