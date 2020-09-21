٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٢٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84049451
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متحدث الخارجية الايرانية يحيي ذكرى شهداء الدفاع المقدس

متحدث الخارجية الايرانية يحيي ذكرى شهداء الدفاع المقدس

طهران / 21 ايلول / سبتمبر /ارنا- حيّا المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ذكرى شهداء اعوام الدفاع المقدس الثماني في ذكراها الاربعين.

وكتب خطيب زادة في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" اليوم الاثنين: تصادف اليوم الذكرى الاربعين للدفاع المهيب والشامل للشعب الايراني الابي امام عدوان الجيش العراقي.  

واضاف المتحدث: ان راسمال البلاد الذي لا مثيل له هو الشعب الذي لو آمنا بقدراته وعرفنا قدر رصيد ثقته، فلا شيء ولا احد قادر على الإضرار بالبلاد.

وتابع خطيب زادة: ان امضى سلاح هو قوة ايمان افراد خلقوا بنواياهم الصادقة واعمالهم الخالصة ملاحم ابدية، ومن هذا المنطلق يعتبر الشهداء نبراس ارشادنا للعبور من المراحل الصعبة والمضنية وان الدفاع المقدس يعد مرآة كاملة لشعب اعطى درس العزة والصمود للتاريخ والعالم.

انتهى ** 2342

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