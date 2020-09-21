متحدث الخارجية الايرانية يحيي ذكرى شهداء الدفاع المقدس

وكتب خطيب زادة في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" اليوم الاثنين: تصادف اليوم الذكرى الاربعين للدفاع المهيب والشامل للشعب الايراني الابي امام عدوان الجيش العراقي.

واضاف المتحدث: ان راسمال البلاد الذي لا مثيل له هو الشعب الذي لو آمنا بقدراته وعرفنا قدر رصيد ثقته، فلا شيء ولا احد قادر على الإضرار بالبلاد.

وتابع خطيب زادة: ان امضى سلاح هو قوة ايمان افراد خلقوا بنواياهم الصادقة واعمالهم الخالصة ملاحم ابدية، ومن هذا المنطلق يعتبر الشهداء نبراس ارشادنا للعبور من المراحل الصعبة والمضنية وان الدفاع المقدس يعد مرآة كاملة لشعب اعطى درس العزة والصمود للتاريخ والعالم.

انتهى ** 2342