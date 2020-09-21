دوري أبطال آسيا: برسبوليس يخسر امام الدحيل بركلة جزاء مشكوك في صحتها

وسجل هدف الفوز للدحيل المعز علي في الدقيقة 60 من ركلة جزاء مشكوك في صحتها بداعي تعرض لاعب الدحيل ادميلسون لعرقلة بعدما ارتقى مع مدافع برسبوليس شجاع خليل زادة لكرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء.

ويبدو ان هنالك محاباة واضحة للفريق القطري اذ قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رفع البطاقة الحمراء عن المهدي بن عطية لاعب فريق الدحيل قبل ساعتين من المباراة مع برسبوليس وبالتالي فقد اتيحت له فرصة اللعب في المباراة.

وحصل بن عطية على البطاقة الحمراء في لقاء فريقه أمام الشارقة الإماراتي بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، الجمعة الماضي وفاز فيها الشارقة بنتيجة (4-2).

ورفع الفريق القطري رصيده الى 9 نقاط في الصدارة يليه الشارقة الاماراتي برصيد 7 نقاط ومن ثم برسبوليس بنفس الرصيد مع فارق الاهداف واخيرا التعاون وله 6 نقاط.

وكان الشارقة قد حقق مساء الاثنين فوزا مذهلا على التعاون السعودي بنتيجة 6-0 .

وتقام الجولة السادسة الأخيرة الخميس حيث يلتقي الدحيل مع التعاون، وبرسبوليس مع الشارقة.

وضمن منافسات المجموعة الرابعة تعادل سباهان اصفهان مع العين الاماراتي دون اهداف كما تعادل النصر مع السد 1-1 .

ويتصدر النصر المجموعة برصيد 11 نقطة يليه السد برصيد 9 نقاط وتاهل كلاهما للدور القادم ومن ثم ياتي سباهان برصيد 4 نقاط واخيرا العين بنقطتين.

انتهى ** 2342