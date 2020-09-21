تخت روانجي: اميركا لن ترى عودة القرارات الملغاة اطلاقا

وفي الرد على قرار اميركا احادي الجانب لاعادة فرض الحظر الاممي على ايران والذي الغي بعد توقيع الاتفاق النووي واصدار القرار 2231 من قبل مجلس الامن الدولي عام 2015، قال تخت روانجي في تصريح له الاثنين: ان قرار اميركا اليوم لاعادة فرض الحظر (الاممي) على ايران ليس له اي تاثير عملي سوى انه يمثل مؤشرا واضحا ليأسها واحباطها بعد سلسلة اخفاقاتها الاخيرة في منظمة الامم المتحدة والتي ادت فقط الى تشديد عزلتها.

واضاف: ان اميركا لن ترى عودة القرارات الملغاة اطلاقا، ذلك لأنها –وفق القوانين الدولية- لم تعد موجودة.

انتهى ** 2342