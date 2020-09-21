٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١:١٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84049483
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تخت روانجي: اميركا لن ترى عودة القرارات الملغاة اطلاقا

تخت روانجي: اميركا لن ترى عودة القرارات الملغاة اطلاقا

نويورك / 22 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي بان قرار اميركا اعادة فرض الحظر الاممي على ايران بانه يفتقد لأي تاثير عملي، مؤكدا بان اميركا سوف لن ترى عودة القرارات الملغاة اطلاقا.

وفي الرد على قرار اميركا احادي الجانب لاعادة فرض الحظر الاممي على ايران والذي الغي بعد توقيع الاتفاق النووي واصدار القرار 2231 من قبل مجلس الامن الدولي عام 2015، قال تخت روانجي في تصريح له الاثنين: ان قرار اميركا اليوم لاعادة فرض الحظر (الاممي) على ايران ليس له اي تاثير عملي سوى انه يمثل مؤشرا واضحا ليأسها واحباطها بعد سلسلة اخفاقاتها الاخيرة في منظمة الامم المتحدة والتي ادت فقط الى تشديد عزلتها.

واضاف: ان اميركا لن ترى عودة القرارات الملغاة اطلاقا، ذلك لأنها –وفق القوانين الدولية- لم تعد موجودة.

انتهى ** 2342

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