٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٣:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84049494
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مسؤول برلماني روسي: لا يحق لأميركا الاضطلاع بدور مجلس الأمن الدولي اطلاقا

مسؤول برلماني روسي: لا يحق لأميركا الاضطلاع بدور مجلس الأمن الدولي اطلاقا

موسكو / 22 ايلول / سبتمبر /ارنا- صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، بأن الولايات المتحدة تحاول من دون أن يكون لها الحق على الإطلاق الاضطلاع بدور مجلس الأمن الدولي من خلال فرض عقوبات دولية ضد إيران.

وافادت "سبوتنيك" ان سلوتسكي قال في تصريح للصحفيين الاثنين: "إن الولايات المتحدة تحاول من دون أن يكون لها الحق على الإطلاق أن تتولى دور مجلس الأمن الدولي من خلال فرض عقوبات دولية ضد إيران. لقد تعرضت واشنطن إلى إخفاق تام في محاولاتها لدفع ما يسمى بـ "سناب باك"، من خلال مجلس الأمن الدولي ضد طهران، ومع ذلك، قرر الرئيس (دونالد) ترامب، الآن بمرسومه تمديد حظر الأسلحة ضد ايران".

واضاف سلوتسكي: "وبالتالي فإن الولايات المتحدة، تجعل نفسها في مواجهة المجتمع الدولي بأسره وتحاول جعل جميع الدول الأخرى ترقص على أنغامها. هذا تحد مباشر للقانون الدولي والأمم المتحدة ولا ينبغي أن يمر دون رد".

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