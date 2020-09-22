علومي يزدي : الحظر الامريكي يستهدف الحياة اليومية للشعب الايراني

وافاد مراسل وكالة ارنا ان الجولة الثانية من دفاع ايران الشفهي فيما يتعلق بنقض الولايات المتحدة الامريكية معاهدة 1955 بين البلدين واعادة فرض الحظر الاممي على ايران تمت يوم امس الاثنين في محكمة العدل الدولية في لاهاي .

ونفى المحامون الايرانيون الادعاء الامريكي بعدم صلاحية المحكمة البت في الدعوى وقالوا ان الاجراءات العدائية الامريكية في اعادة فرض الحظر بعد 8 مايو 2018 هو نقض واضح وصريح لمعاهدة 1955 والبت بها من صلاحيات محكمة العدل الدولية .

واضاف ممثل الجمهورية الاسلامية في هذا الملف وفي دفاعه عن حقوق الشعب الايراني: ان الحظر الامريكي لايستهدف دولة ثالثة بل يستهدف وبشكل مباشر الحياة اليومية للشعب الايراني، مطالبا محكمة العدل الدولية باستخدام صلاحياتها في هذا الملف والمباشرة بمتابعته .

ونوه علومي يزدى الى ممارسة امريكا سياسية الضغوط القصوى ضد الشعب الايراني التي خلفت الكثير من المشاكل التجارية له مع الدول الاخرى لاسيما في مجال توريد المواد الغذائية و الادوية الحيوية وكذلك استخدام النظام المصرفي الدولي للتبادل المالي وزيادة التضخم و ... التي لها التأثير السلبي على ممارسة الشعب الايراني لحياتهم اليومية .

وفي النهاية طلب المحامون الايرانيون من المحكمة رفض الاعتراض الامريكي الاولي بعدم صلاحية المحكمة للبت في الدعوى ومتابعة ملف القضية بشكل جوهري . وبعد استماع الدفاع الايراني اعلنت المحكمة الانتهاء من دراسة القضية ومن المتوقع ان يصدر الحكم حول اعتراض امريكا خلال الاشهر القادمة.

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