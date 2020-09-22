فنزويلا : الحظر الامريكي لن يكون عائقا امام العلاقات التجارية المتينة مع ايران

وافادت ارنا ان صحيفة اولتماس نوتيسياس الفنزويلية كتبت اليوم الثلاثاء انه وبعد اتخاذ امريكا اجراءات حظر جديد ضد ايران وفنزويلا، اصدر وزير خارجية فنزويلا " خورخه ارئاسا" بيانا عبر تويتر ادان فيه الحظر الجائر ضد بلاده وفنزويلا وشخص الرئيس كادورو معتبر الاجراء بأنه اعتداء امريكي ضد الجمهورية الاسلامية وفنزويلا .

واعتبر البيان الاجراء الامريكي في توسيع الحظر ضد ايران غيرقانوني ومخالف لقرار مجلس الامن الذي عارضه 13 من اصل 15 عضوا في المجلس الذي عارض اعادة الحظر بكل صراحة وشفافية .

واكد البيان ان هذا الحظر لن يكون عائقا امام العلاقات التجارية والاقتصادية المتينة بين فنزويلا والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجاء في ختام البيان ان فنزويلا ملتزمة بتطبيق القوانين والمواثيق الدولية وتعتبر انه من حقها أن تقيم علاقات اقتصادية وتجارية حرة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية واية دولة اخرى.

انتهى*م م*