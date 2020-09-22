ارتفاع إنتاج ستة منتجات تعدینیة بنسبة 15 بالمائة في ايران

وحسب تقرير منظمة تنمية التعدين والصناعات المعدنية الايرانية (ايميدرو)، بلغ الإنتاج في الفترة منذ أواسط شهر آذار/مارس 2020 حتى أواسط آب/ أغسطس 2020 في وحدات إنتاج سبائك الألمنيوم النقي في إيران نحو 160 ألف و700 طن، مما يشير إلى تحقيق نمو بنسبة 49.7 بالمائة في إنتاج الألمنيوم النقي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشهد إنتاج الأسمنت نمواً بنسبة 14.8 بالمائة ووصل إلى اكثر من 29 ملیونا و501 الف طن.

كما ازداد إنتاج الصلب الخام في تلك الفترة بنسبة 8 في المائة وبلغ اكثر من 11 مليونا و 426 ألف طن.

بالاضافة الی ذلك، في الاشهر الخمسة الاولی من العام الحالي الايراني مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه تم إنتاج اكثر من 118 الف و 500 طن من كاثود النحاس (شهد نموا بنسبة 6.1 بالمائة) ، و اكثر من 102 الف و 600 طن من مسحوق الالومینا (شهد نموا بنسبة 4.7 بالمائة) و9 ملایین و 472 الف طن من المنتجات الصلب (شهد نموا قدرها 6.8 بالمائة) .

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