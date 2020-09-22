اقامة معرض افتراضي لفن الخط والرسم بالخط بمشاركة ايرانية- صينية

وبحسب العلاقات العامة للجنة الوطنية لليونسكو - إيران ، فإن هذا المعرض سيبدأ اعماله من يوم 29 أكتوبر في الصالة الافتراضية للجنة الوطنية لليونسكو - إيران (https://gallery.irunesco.org/).

وبحسب مراسل إرنا اليوم الثلاثاء ، فإن محتوى هذا المعرض المشترك بعنوان "خط الحرير" يشمل 20 عملاً لبهمن بناهي و 20 عملاً لنور الدين مي غوانغ جيانغ ، وتتكون اثار الخط وفن رسومات بالخط في الغالب من الجمل الدينية والقرآنية.

كما سيتم عرض نسخ مطبوعة من هذه الأعمال بشكل متزامن في مشهد وطهران.

والاستاذ بناهي درس الفن في كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران ، ومدرسة الفنون الجميلة في والنسيان (Ecole Beaus-arts de Valenciennes) في فرنسا ، وجامعة سوربون في باريس.

وحصل نور الدين مي غوانغ جيانغ على شهادة في فن الخط في مصر عام 1997 وكان أول شخص صيني يتم تكريمه بهذه الجائزة المرموقة.

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