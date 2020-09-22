وزير الصحة يفتتح 23 مركزاً صحياً في عدد من المحافظات

وبحسب مراسل إرنا، فإن هذه المراكز أقيمت في مساحة 26آلاف و 935مترا مربعا وبتکلفة 2980 مليار ريال .

وفي مقاطعة لرستان تم تطوير قسم الطوارئ في مستشفى بلدختر (بسعة 16 سريرًا) ، ومركز تشخيص وفحص السرطان في بلدختر ، وبروجرد ، وكوهدشت ، وأليكودرز ، وإنشاء قسم الولادة وتطوير الطوارئ في مستشفى هفت تير في درود ، و تطوير الطوارئ في مستشفى الشهيد رحيمي في خرم آباد وافتتاح مدرسة طب الأسنان بهذه المدينة.

وفي مدينة دزفول ، تم تطوير الطوارئ وقسم الفحوصات وعلاج الحروقات في مستشفى جنجویان بسعة 60 سريرًا.

وفي كرمانشاه أيضا ، تم تطوير قسم الطوارئ في مستشفى محمد كرمانشاهي مع 14 سريرًا جديدًا وافتتح مركز تشخيص وفحص في مستشفى الإمام الرضا (ع) في هذه المدينة ، والأشعة المقطعية في مستشفى هرسين ومستشفى الإمام الرضا (ع) وأيضًا وحدة العناية المركزة بمستشفى کلستان بسعة 15 سريرًا.

كما افتتحت سبعة مشاريع جديدة في خوزستان، بما في ذلك تطوير قسم الطوارئ في مستشفى شهيد بهشتي في آبادان بسعة 28 سريرًا ، وتطوير جناح غسيل الكلی بالمستشفى ، وافتتاح مجمع السكن الطلابي ، وغرف العمليات في مستشفى شادجان، وتجهيز معمل المستشفى، وافتتاح منازل لسكن أطباء خرمشهر.

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