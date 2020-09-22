تسجيل 178 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 3712 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء429 الفا و193شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 363 الفا و737شخصا لغاية الآن.

وأشارت الى أن 1,817 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

ولفتت الى أن 3,922 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 3 ملايين و800 الفا و619شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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