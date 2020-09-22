وزير الدفاع : هدف العدو من اغتيال الشهيد سليماني کان وضع حد لاذلال اميركا في المنطقة

واشار العميد حاتمي في كلمة اليوم الثلاثاء بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، اشار الى الدور الكبير للقائد الشهيد قاسم سليماني في مكافحة الارهاب العالمي وقال، ان هدف العدو من اغتيال الشهيد سليماني كان لمنع المزيد من اذلال اميركا لدى اذنابها الاقليميين.

واكد بان الشهيد سليماني ستظل ذكراه حية في قلوب احرار العالم مضيفا، اننا مازلنا نحتفظ بحق ملاحقة قتلة الشهيد سليماني وان هذا الرعب سيظل يهز المجرمين دوما.

وصرح حاتمی بان المقاومة ستستمر حتى طرد العدو من غرب اسيا وتطهير المنطقة من دنس الشيطان الاكبر وسيتواصل هذا المسار استلهاما من طريق شهداء الدفاع المقدس ونهج الامام الحسين (ع) واصحابه الابرار بقوة.

وبین وزير الدفاع ان انتاج المئات من المنتجات في المجالات القتالية البرية والبحرية والجوية والجوفضائية والالكترونية والسيبرانية و.. بواسطة اخصائي وزارة الدفاع هي عينات من آلاف الانجازات الدفاعية للجمهورية الاسلامية مؤكدا ،نحن بجهود ومثابرة الشباب المؤمن والمتخصص في المجالات العسكرية والمدنية استطعنا تحقيق تطورا ونموا مبهرا وكبيرا في جميع المجالات وانتاج قطع استراتيجية دفاعية .

واشار العميد حاتمي الى اسدال الستار عن صاروخي " الشهيد قاسم سليماني " و " الشهيد ابومهدي المهندس" البعيد المدى وتدشين الانجازات الدفاعية في مجال الجو والبر وقال : ان هذه الانجازات حالت دون تعرض ايران الهجمات لعدو مؤكدا انها دفاعية .

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