انطلاق مهرجان افلام المقاومة الدولی ال16 في طهران

قال مدير المهرجان مهدي عظيمي ميرآبادي في مستهل حفل الافتتاح تم تصميم وتنفيذ النسخة السادسة عشرة من المهرجان لتحقيق الهدفين الاستراتيجيين لجمعية سينما الثورة والدفاع المقدس ،وهما تثبيت سينما الثورة الإسلامية، وذلك لدعم فناني سينما الثورة وسينما الدفاع المقدس، لترقى الى الأهداف التي وضعتها نصب أعينها.

من جانبه قال القائد اللواء محمد حسين سبهر نائب رئيس منظمة قوات التعبئة للمستضعفين الذي شارك في مراسم الامس: كان للثورة الإسلامية والدفاع المقدس تأثير هائل على مستقبل العالم".

و اشار القائد في قوات التعبئة الايرانية الی الجاهزية الدفاعية ويقظة ومقاومة الأمة ضد الأعداء قائلا يجب أن يكون لدينا أكثر من هذا الاعمال الثقافی وننتج أفلامًا لمواجهة أعداء الإنسانية. أكبر رسالة ثقافية ومقاومة تخرج من هذا المهرجان هي رسالة توعية لشعوب العالم. نتوقع من الجميع مساعدتنا وإنتاج أفخم المنتجات في الجمهورية الإسلامية.

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