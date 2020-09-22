عمدة طهران : الدول التي جربت مرارة الحروب تعرف قيمة السلام افضل

تصريحات عمدة طهران هذه، جاءت خلال مراسم "ركوب الدراجات الهوائية" بمناسبة "اليوم العالمي للسلام" التي اقيمت اليوم الثلاثاء تحت شعار "عالم من دون السيارات" بحضور جمع من السفراء المقيمين في ايران.

واشار حناجي، الى الحرب المفروضة طوال 8 سنوات من قبل نظام صدام البائد في العراق على ايران (1980-1988)، مبينا انها خلفت خسائر كثيرة؛ مبينا في الوقت نفسه ان الذكرى السنوية للدفاع المقدس تعيد الى الاذهان تضحيات شباب الوطن الشجعان انذك.

واضاف : نحن لازلنا نلجأ الى التجارب المكتسبة من فترة الدفاع المقدس، لمعالجة المشاكل التي تواجه البلاد اليوم.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوه عمدة طهران الى خطة البلدية بهدف الترويج لثقافة استخدام الدراجات الهوائية في مجال النقل العام بدل السيارات.



واكد ان التعويل على الدراجات الهوائية للنقل العام داخل المدن الكبرى، يسهم بشكل كبير في تحسين سلامة المواطنين.

واوضح، انه تم في هذا السياق انشاء 170 طريقا بما يبلغ 40 كم للدراجات الهوائية في طهران؛ مردفا ان الاجراءات متواصلة في العاصمة لزيادة "الطرق النقية" وتعميمها في كافة المناطق المنظوية تحت بلدية طهران.

كما تطرق الى جائحة كورونا، قائلا : ان ايران تعاني اليوم من معضلتي الحظر وكورونا؛ ومنوها الى ضرورة التكاتف بين البلدان كافة خلال هذه الظروف العصيبة.

واشاد عمدة طهران، بموقف الدول الاوروبية "لاتخاذها خطوات صائبة حفاظا على الاتفاق النووي".

انتهى ** ح ع