٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٦:١٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84050669
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مباحثات ايرانية باكستانية لتنمية العلاقات بين البلدين

مباحثات ايرانية باكستانية لتنمية العلاقات بين البلدين

اسلام اباد / 22 ايلول / سبتمبر / ارنا – استعرض السفير الايراني في اسلام اباد "سيد محمد علي حسيني" والمتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية "زاهد حفيظ جودري" في لقائهما اليوم الثلاثاء، سبل توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرق حسيني خلال اللقاء، الى اخر المستجدات ذات الصلة بالسلوك الامريكي الفاشل ضد الشعب الايراني والمتمثل في محاولة واشنطن لاعادة قرارات الحظر من جانب مجلس الامن الدولي.

كما اثنى السفير الايراني في اسلام اباد على مواقف باكستان المبدئية لدعم برنامج ايران النووي وايضا مواقف رئيس الوزراء الباكستاني في رفض الحظر على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وشدد حسيني، ضرورة الدفاع عن القيم الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم.

هذا واكد الجانبان في هذا اللقاء على استعداد طهران واسلام اباد لتوسيع التعاون بين دائرتي الدبلوماسية العامة والناطقين باسم خارجية البلدين.

انتهى ** ح ع

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