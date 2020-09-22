مباحثات ايرانية باكستانية لتنمية العلاقات بين البلدين

وتطرق حسيني خلال اللقاء، الى اخر المستجدات ذات الصلة بالسلوك الامريكي الفاشل ضد الشعب الايراني والمتمثل في محاولة واشنطن لاعادة قرارات الحظر من جانب مجلس الامن الدولي.

كما اثنى السفير الايراني في اسلام اباد على مواقف باكستان المبدئية لدعم برنامج ايران النووي وايضا مواقف رئيس الوزراء الباكستاني في رفض الحظر على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وشدد حسيني، ضرورة الدفاع عن القيم الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم.

هذا واكد الجانبان في هذا اللقاء على استعداد طهران واسلام اباد لتوسيع التعاون بين دائرتي الدبلوماسية العامة والناطقين باسم خارجية البلدين.

انتهى ** ح ع