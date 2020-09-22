مصدر مسؤول : 10 أفلام هندية تتنافس في مهرجان أفلام المقاومة الـ16

وبحسب الامانة العامة للمهرجان، فقد تقدّم حوالي 145 فيلما هنديا للمشاركة في الدورة السادسة عشر لمهرجان أفلام المقاومة الدولي الذي يعقد حاليا في طهران؛ وقد اختارت لجنة الاختيار 10 افلام منها لتتنافس على جوائز قسم المدافعين عن السلامة.

والأفلام التي من المقرر أن تنافس في هذا القسم هي كالتالي :

"تايمز أوف كوفيد" بقلم بارثو كار، "المخلص" لأرجون موخيرجي ، "النور في أوقات الظلام" لسوريش ميترا ، "لا داعي للذعر ، رجل" بقلم ر. سهيل ، "الحرية من الفيروسات" لأرين بول ، "قناع" للدكتور سويتا كومار داش ، "أمي" لراكيش مويرانجثم ، "بانج" لجنيد إمام شيخ ، "سابنو كا شهار" ، "امش وتحدث مع فيروس كورونا" لإير. عبد الرشيد بهات.

وفي حديثه مع مراسل المهرجان، قال راكيش مويرانجثم من الهند : إن فيلمه القصير الذي تم تقديمه لهذا الحدث السينمائي الدولي يحمل عنوان "أمي".

وأضاف أن الفيلم يروي قصة قصيرة عن ممرضة تتواجد في الخطوط الأمامية لعلاج مرضى COVID-19 وتقاتل بشجاعة وسط هذا الإغلاق على مستوى البلاد؛ مؤكدا : من واجبنا أن نحب هؤلاء" محاربي كورونا "وندعمهم ونحييهم.

وقال إنه خلال هذا الوباء ، يواجه جميع الأطباء والممرضات الكثير من المشاكل تجاه مرضاهم المصابين، وأثناء عودتهم إلى منازلهم، فإن المجتمعات المحلية تزعجهم وتميز ضدهم ولا يُسمح لهم حتى بالعودة إلى بيوتهم لغاية انتهاء هذا الإغلاق. لذلك أشعر بالاكتئاب الشديد وأعتقد أن الوقت قد حان لإعطاء بعض الوعي للجمهور وتشجيع جميع الخطوط الأمامية.

يتابع المخرج الهندي : أكثر اللحظات المحرجة بالنسبة لي هي أنني اضطررت للاستعداد لهذا التصوير بدون أفراد الطاقم والمكياج والأضواء وما إلى ذلك ... لقد ذهبت مع المصور وبدأت التصوير في منزلهم الخاص في ما كان متاحا هناك.

وصرح مويرانجثم : قبل جائحة COVID-19 ، كان لدي بعض أفلام Manipuri غير المكتملة جنبًا إلى جنب مع بعض المشاريع الجديدة التي قمت بتوجيهها واتخذت خطوة للقيام بمزيد من المشاريع مع SOP الذي قدمته الحكومة.

وأضاف "أريد أن أهدي هذا الفيلم القصير الى جميع الخطوط الأمامية التي تدافعن عن سلامة الناس ولاسيما الممرضات في ارجاء العالم اللواتي يضحين لانقاذ الناس والدفاع عن سلامتهم.

وتنعقد المرحلة الأولى من مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر التي تتضمن أربعة أقسام ثلاثة، منها محلية وأخرى مخصصة لقسم حماة السلامة (مكافحة كورونا)، خلال الفترة من 21 والى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

بينما تنعقد المرحلة الثانية من المهرجان المخصص لسينما المقاومة خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ولمدّة أسبوع واحد، في العاصمة طهران، مع رعاية كافة التدابير الصحية للحد من تفشّي فيروس كورونا المستجد.

انتهى ** ح ع