الهند تواصل التعاون مع ايران لانجاز طريق جابهار - زاهدان السككي

وافاد مراسل "ارنا" من نيودلهي، ان تصريحات موراليداران جاءت، اليوم الثلاثاء، ردا على اسئلة نواب البرلمان الهندي حول اخر المستجدات بشأن اتفاقية ميناء جابهار.

واوضح مستشار الخارجية الهندية، انه عقب زيارة رئيس وزراء الهند "نارندرا مودي" في 2016 الى طهران، وقعت شركة "ايركان" الهندية اتفاقية تعاون مع شركة الانشاءات وتطوير البنى التحتية للنقل في ايران، لتاسيس طريق سككي يصل جابهار بمدينة زاهدان.

واردف : ان التعاون بين وطهران ونيودلهي لانجاز هذا المشروع لايزال قائما، كما يواصل البلدان العمل المشترك على تطوير المشاريع البنوية بما فيها هذا الطريق السككي.

وتطرق موراليداران الى الاتفاقية الثلاثية بين ايران والهند وافغانستان حول انشاء ممر الشمال جنوب الدولي للنقل؛ مبينا ان نيودلهي تتعاون مع طهران بهدف تطوير المرحلة الاولى من ميناء الشهيد بهشتي في جابهار ايضا.

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