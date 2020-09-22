ايران وسلوفينيا تؤكدان على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

واوضح زوروتشيج لدى لقائه شفيعي اليوم الثلاثاء في عاصمة سلوفينيا "ليوبليانا"، ان تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المشتركة، يسهم في توفير مزيد من فرص التعارف بين الشعبين الايراني والسلوفيني.

الى ذلك، دان السفير الايراني اجراءات الادارة الامريكية الاحادية لاعادة فرض الحظر الجائر وغير القانوني ضد ايران.

وقال شفيعي : ان معظم الدول بمن فيهم غالية اعضاء مجلس الامن الدولي، وصفوا هذا الاجراء بانه يفتقر الى الشرعية القانونية.

كما قدم السفير الايراني خلال اللقاء مع رئيس برلمان سلوفينيا، شرحا حول مواقف الجمهورية الاسلامية ازاء التطورات الاقليمية بما فيها اتفاق التطبيع الاخير بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية الذي يتعارض مع ارادة وحقوق الشعب الفلسطيني.

انتهى ** ح ع