زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب هرمزكان جنوب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة الحادية عشرة و 13 دقيقة و 32 ثانية من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (السابعة و 43 دقيقة و 32 ثانية مساء بتوقيت غرينتش).

واضاف: ان الزلزال وقع في عمق 13 كم من سطح الارض عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.32 والطول الشرقي 55.51 درجة.

ووقع الزلزال على بعد 18 كم من مدينة رويدر و 41 كم من ميناء خمير و 51 كم من مدينة فين و 77 كم من مدينة بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب البلاد.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار محتملة جراء الزلزال.

انتهى ** 2342