٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84050871
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زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب هرمزكان جنوب ايران

طهران / 23 ايلول / سبتمبر /ارنا- ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر مساء الثلاثاء ضواحي مدينة رويدر في محافظة هرمزكان جنوب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة الحادية عشرة و 13 دقيقة و 32 ثانية من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (السابعة و 43 دقيقة و 32 ثانية مساء بتوقيت غرينتش).

واضاف: ان الزلزال وقع في عمق 13 كم من سطح الارض عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.32 والطول الشرقي 55.51 درجة.

ووقع الزلزال على بعد 18 كم من مدينة رويدر و 41 كم من ميناء خمير و 51 كم من مدينة فين و 77 كم من مدينة بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب البلاد.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار محتملة جراء الزلزال.

انتهى ** 2342

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