دراسة سبل تطوير التعاون بين الشركات الايرانية وشركة "آمكادور" البيلاروسية

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تسهيل مجالات التعاون بين الشركات الايرانية ومنها "ماشين سازي" و"تراكتور سازي" في تبريز ومصانع "هبكو" في اراك، مع الشركات التابعة لشركة "آمكادور" القابضة.

ورحب المدير التنفيذي لشركة "آمكادور" بالتعاون مع الشركات الايرانية، وقال ان الشركة ستقدم المقترحات اللازمة للتعاون في اسرع وقت ممكن.

يذكر ان شركة "آمكادور" القابضة تمتلك خبرة نحو قرن من الزمن وتعد من الشركات الرائدة في مجال انتاج وتصنيع مختلف المكائن الزراعية ولها 31 مصنعا في بيلاروسيا والدول الاخرى.

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