٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٣:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84050886
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دراسة سبل تطوير التعاون بين الشركات الايرانية وشركة "آمكادور" البيلاروسية

دراسة سبل تطوير التعاون بين الشركات الايرانية وشركة "آمكادور" البيلاروسية

طهران / 23 ايلول / سبتمبر /ارنا- التقى السفير الايراني في بيلاروسيا سعید یاري، المدير التنفيذي لشركة "آمكادور" القابضة الكساندر شاکوتین، ومن ثم تفقد لفترة 7 ساعات الشركات التابعة لها في ضواحي العاصمة مينسك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تسهيل مجالات التعاون بين الشركات الايرانية ومنها "ماشين سازي" و"تراكتور سازي" في تبريز ومصانع "هبكو" في اراك، مع الشركات التابعة لشركة "آمكادور" القابضة.  

ورحب المدير التنفيذي لشركة "آمكادور" بالتعاون مع الشركات الايرانية، وقال ان الشركة ستقدم المقترحات اللازمة للتعاون في اسرع وقت ممكن.

يذكر ان شركة "آمكادور" القابضة تمتلك خبرة نحو قرن من الزمن وتعد من الشركات الرائدة في مجال انتاج وتصنيع مختلف المكائن الزراعية ولها 31 مصنعا في بيلاروسيا والدول الاخرى.

انتهى ** 2342  

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