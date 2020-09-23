متحدث الحكومة: شعوب الكثير من دول العام خاصة اوروبا مدينة لشهداء مكافحة المخدرات في ايران

وقال ربيعي في تصريحه الثلاثاء خلال مراسم اقيمت في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان لتكريم اسر شهداء مكافحة المخدرات في المحافظة الواقعة جنوب شرق البلاد: ان شعوب الكثير من دول العام خاصة اوروبا مدينة لشهداء مكافحة المخدرات في الجمهورية الاسلامية الايرانية لانه لو لم تكافح ايران المخدرات وعصابات التهريب لكانت اوضاع الكثير من الدول سيئة من حيث انتشار المخدرات والادمان عليها.

واضاف مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الاتصالات الاجتماعية: ان المخدرات تشل حياة المواطنين وان شهداء مكافحة المخدرات هم شهداء طريق احياء الاسر وانقاذ الافراد.

واعتبر ربيعي شهداء مكافحة المخدرات بانهم ليسوا فقط شهداء الامن بل ايضا شهداء سلامة الشعب الايراني والبشرية.

انتهى ** 2342