زيادة القدرة الانتاجية للنفط الإيراني بمقدار 20 الف برميل في اليوم

وافاد مراسل وكالة ارنا ان المنصة البحرية رقم 8 بزنة الف طن تم تركيبه في حقل هنديجان النفطي يوم امس الثلاثاء.

وسيتم تركيب المنصة رقم 7 في نفس الحقل النفطي في الاسبوع المقبل.

ومن المتوقع ان يزداد القدرة الانتاجية للنفط الإيراني بمقدار 20الف برميل في اليوم مع الانتهاء من تركيب هاتين المنصتين في حقل هنديجان النفطي وهو اقدم المنصات البحرية في الخليج الفارسي.

وتنفذ هذه العمليات بسواعد المختصين الايرانيين وفقا لمعايير السلامة والمعايير الدولية المتعارفة في قطاع استخراج النفط من البحر، مع الامتثال الكامل لبروتوكولات الصحة والسلامة.

ويعتبر حقلي هنديجان وبهرغانسر من بين الحقول القليلة التي تجري فيها عمليات تحلية النفط الخام في بداية الإنتاج ومع تركيب هاتين المنصتين سيوفر زيادة الوصول إلى الآبار وسلامة الآبار بمستوى أعلى من الجودة والأمان بسبب وجود مرافق الآبار المثبتة مثل لوحة التحكم وسلامة الآبار وأنظمة إنذار الحريق وأنظمة التحكم في الآبار والأنظمة الكهربائية .

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