ایران تستعد لتصدیر كيت اختبار" PCR " للكشف عن كورونا

وقررت لجنة دراسة التداعيات الاقتصادية لازمة تفشي فيروس كورونا منع تصدير الاجهزة الطبية مثل الكمامات الثلاثية الطبقات وعدة الكشف الجزيئي عن فيروس كورونا، والملابس الطبیة احادیة الاستخدام والمعقمات والمواد الهلامية حتی نهایة سبتمبر 2020.

من جانب آخر، وافقت هذه اللجنة على تصدير البضائع التالية وفق الشروط الخاصة : كمامات N95 بمقدار غیر محدد، 50 بالمائة من اجهزة التنفس الصناعي في حال عدم الحاجة اليها وفائض إنتاج شاشات عرض المؤشرات الحیویة أكثر من 400 جهاز وفائض انتاج اجهزة التنفس المحمولة اکثر من الف جهاز وتصدير 9 ملايين عدة لاختبار الامصال بشرط تسليم مليون منها لوزارة الصحة.

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