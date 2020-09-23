تسجيل 184 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 3605 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاربعاء432 الفا و798شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 365 الفا و846شخصا لغاية الآن.

وأشارت الى أن 1,594 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

ولفتت الى أن 3,948 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 3 ملايين و828 الفا و330شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

و قالت لاري ،إن 28 محافظة إيرانیة تصنف ضمن المناطق الحمراء أو الصفراء من حيث عدد الإصابات بالفيروس في البلاد.

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