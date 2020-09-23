اللواء باقري: على الباحثين منع تحريف الدفاع المقدس بتقديم روايات صحيحة

وقال اللواء باقري في مراسم افتتاح 8 متاحف خاصة بالدفاع المقدس في 8 محافظات بالبلاد: مررنا بايام كانت تخجل فيها إيران من هزائمها في الحروب ، لكنها خرجت اليوم مرفوعة الرأس في المنطقة والعالم بفضل ادائها في الحرب المفروضة لأن جميع أركان الدولة جاهدت خلال فترة الدفاع المقدس ولم تتنازل ولو قيد انملة عن سيادتها ولم تستسلم مقابل العدو كما فعلت في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وأشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الى تضحيات شهداء الدفاع المقدس وخاصة الفريق قاسم سليماني، قائلا: ان دور المتاحف مهم جدا في احياء ذكرى الدفاع المقدس فهي تشكل جسرا بين المحاربين القدامى وجيل الشباب.

واضاف: لقد أنشأ الفريق سليماني أول متحف خاص بالدفاع المقدس في البلاد في مدينة كرمان بأقل الامكانيات وعرض فيه مراحل عملية والفجر 8 بأدق التفاصيل. ثم قام السيد قاليباف خلال فترة توليه منصب عمدة طهران بإنشاء "مجمع الدفاع المقدس" في طهران والذي يتم فيه عرض جانب من بطولات قوات الحرس الثوري والشرطة والتعبئة (البسيج) والجيش خلال فترة الدفاع المقدس.

وطالب رئيس أركان القوات المسلحة من مسؤولي المحافظات بعرض الاثار المهمة الخاصة بالدفاع المقدس في المتاحف قائلا: يحتاج الشباب إلى معرفة كيف تصدى آباؤهم وإخوانهم في القوات الجوية والبرية للعدو في جبهات الحرب.

كما طالب اللواء باقري الباحثين بتقديم الروايات الصحيحة عن الدفاع المقدس لمنع الأكاذيب والتحريفات حول الحرب المفروضة على ایران.

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