عقد اجتماع مجلس الحكام الاقليمي لحوكمة المياه اليوم بمشاركة 15 دولة

وفي تصريح للصحفيين، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، اوضح اردكانيان : ان مجلس الحكام الاقليمي لحوكمة المياه تاسس خلال الفترة الاخيرة بمشاركة عدد من بلدان المنطقة.

واضاف، انه عقب ذلك انضمت مجموعة من المنظمات الدولية ذات الصلة بشؤون المياه وبعض الدول الاوروبية الى هذا الاتحاد الاقليمي.

وتابع، ان اجتماع مجلس الحكام الاقليمي اليوم يعقد باستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية على مستوى الوزراء وايضا مساعدي الوزراء وكبار المسؤولين من جمهوریة أذربیجان، وافغانستان، وبنغلاديش، وطاجیکستان، والعراق، وسوریا، وقطر، والمانيا، وارمينيا، واوزبکستان، وترکیا، وسویسرا، وعمان، ومصر والهند؛ مضافا الى 9 منظمة دولية ذات الصلة بهذا الحدث.

على صعيد اخر، نوه وزير الطاقة باقامة المعرض التجاري – الصناعي الايراني منذ يوم امس في عاصمة افغانستان، بمشاركة 70 شركة صناعية ايرانية ناشطة في مجالات الطاقة والاتصالات.

واعرب اردكانيان عن امله بان يسهم هذا المعرض المشترك في تنمية العلاقات التجارية بين طهران وكابول؛ مبينا ان المعرض افتتح امس بحضور مساعد وزير الطاقة الايراني و وزير التجارة الافغاني.

وفي السياق، اعلن وزير الطاقة عن اجتماع مرتقب عقده خلال الشهر القادم للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وافغانستان.

انتهى ** ح ع