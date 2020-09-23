مطلوب من المجتمع الدولي وقف الهجمات العسكرية ضد الشعب اليمني

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم الاربعاء، ان تصريحات "خاجي" هذه جاءت في لقائه مبعوث دولة السويد للشؤون اليمنية.

واستعرض الجانبان الايراني والسويدي خلال هذا اللقاء، اخر التطورات في اليمن؛ حيث الظروف العسيرة الناجمة عن جائحة كورونا وسبل معالجة المعضلات الراهنة والاليات المتاحة لايصال المساعدات الغذائية والدوائية الى الشعب اليمني.

واكد كل من المبعوث السويدي وكبير مساعدي وزير الخارجية الايراني، ضرورة التوصل الى حل سياسي لوقف الحرب في اليمن عبر تحكيم لغة الحوار "اليمني - اليمني".

انتهى ** ح ع