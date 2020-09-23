٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:١٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84051897
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كبير مساعدي وزير الخارجية :

مطلوب من المجتمع الدولي وقف الهجمات العسكرية ضد الشعب اليمني

مطلوب من المجتمع الدولي وقف الهجمات العسكرية ضد الشعب اليمني

طهران / 23 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي" : ان عمليات القصف والهجمات العسكرية ضد الشعب اليمني والحصار المفروض عليه، يتعارض مع المعايير الانسانية والمبادئ والضوابط الدولية؛ مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الهجمات. يتبع ...** ح ع

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم الاربعاء، ان تصريحات "خاجي" هذه جاءت في لقائه مبعوث دولة السويد للشؤون اليمنية.

واستعرض الجانبان الايراني والسويدي خلال هذا اللقاء، اخر التطورات في اليمن؛ حيث الظروف العسيرة الناجمة عن جائحة كورونا وسبل معالجة المعضلات الراهنة والاليات المتاحة لايصال المساعدات الغذائية والدوائية الى الشعب اليمني.

واكد كل من المبعوث السويدي وكبير مساعدي وزير الخارجية الايراني، ضرورة التوصل الى حل سياسي لوقف الحرب في اليمن عبر تحكيم لغة الحوار "اليمني - اليمني".

انتهى ** ح ع

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